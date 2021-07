Prisão preventiva para suspeito de abuso sexual de criança

O Tribunal da Comarca do Sal aplicou prisão preventiva a um individuo suspeito da prática de cinco crimes de abuso sexual de criança.

Em comunicado a Polícia Judiciária avisa que deteve esta quinta-feira, 8, fora de flagrante delito, na localidade de Ribeira Funda – Espargos, um indivíduo suspeito da prática de cinco crimes de abuso sexual de criança.

Esta detenção do indivíduo, do sexo masculino, de 38 anos foi feita pela PJ, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), em cumprimento de um Mandado do Ministério Público.

Conforme a mesma fonte, a vítima é uma menor de 14 anos, que vinha sendo abusada sexualmente pelo detido, desde Maio deste ano.

A PJ informa que o detido foi presente, esta sexta-feira, 9, ao Tribunal da Comarca do Sal, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado prisão preventiva.