PJ deteve duas mulheres e quatro homens suspeitos de vários crimes de roubo no Sal

O Tribunal da Comarca do Sal aplicou prisão preventiva a um dos detidos e apresentação semanal na sede da PJ com obrigação de permanência na ilha do Sal, aos restantes cinco.

A Polícia Judiciária (PJ) informa que deteve, na quarta-feira, 21, fora de flagrante delito, seis indivíduos, sendo dois do sexo feminino, e quatro do sexo masculino, suspeitos da prática em co-autoria, de vários crimes de roubo e de receptação, na ilha do Sal.

Segundo a PJ, os crimes de roubo aconteceram em residências e em estabelecimentos comerciais e os de receptação, ocorreram entre Setembro de 2020 e Fevereiro de 2021, em diversas localidades da cidade de Espargos.

Estas detenções foram realizadas pela PJ, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), em cumprimento de um Mandado do Ministério Público.

Em comunicado a PJ avisa que na sequência das investigações, foram recuperados vários objectos subtraídos.

Conforme a mesma fonte, os detidos com várias passagens pela polícia, foram presentes, esta quinta-feira, 22, ao Tribunal da Comarca do Sal, que aplicou prisão preventiva a um deles e apresentação semanal na sede da PJ e obrigação de permanência na ilha do Sal, aos restantes cinco.

E que um outro indivíduo do sexo masculino, de 28 anos, foi detido no mesmo dia pelo DICS, no Aeroporto Internacional “Amílcar Cabral”, em flagrante delito, por ter sido encontrado na posse de uma certa quantidade de Cannabis, após uma revista pessoal e às suas bagagens.

O detido foi presente, no mesmo dia, às autoridades judiciárias competentes, tendo o Ministério Público ter promovido o julgamento do mesmo em processo especial sumário.