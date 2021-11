Prisão preventiva para suspeito de agressão sexual na ilha do Sal

O Tribunal da Comarca do Sal decretou prisão preventiva para suspeito da prática de um crime de agressão sexual.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta quinta-feira, 04, fora de flagrante delito, na localidade de Palha Verde, um indivíduo do sexo masculino, de 42 anos, pela prática de um crime de Agressão Sexual, com penetração, na sua forma agravada.

Num comunicado, a PJ avisa que procedeu essa detenção com ajuda do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

A PJ informa que a vítima, uma idosa de 65 anos, vinha sendo abusada e agredida sexualmente pelo suspeito, que é seu familiar, há mais de um ano.

Conforme a mesma fonte, o detido foi presente, hoje, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido, tendo-lhe sido aplicada prisão preventiva.