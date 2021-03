Dois indivíduos detidos por suspeita de homicídio tentado no Sal

O Tribunal da Comarca do Sal aplicou prisão preventiva a um dos indivíduos e apresentação periódica e interdição de saída ao segundo indivíduo.

Esses indivíduos foram detidos pela PJ, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), em cumprimento de um Mandado do Ministério Público.

Em comunicado, a Polícia Judiciária informa que deteve, esta terça-feira, 09, fora de flagrante delito, na localidade de São Paulo – Santa Maria, dois indivíduos do sexo masculino, de 17 e 21 ano, suspeitos da prática, em co-autoria, de um crime de homicídio agravado, na sua forma tentada, em concurso real com um crime de Armas.

Segundo a PJ, os crimes terão ocorrido na madrugada do dia 08, na sequência de um suposto desentendimento antigo entre a vítima e os suspeitos, tendo um destes desferido um golpe na zona torácica da vítima, com uma arma branca, denominada “faca 80”, que lhe terá atingido a região intraclavicular, perfurando-lhe o pulmão.

E que os detidos foram presentes, esta quarta-feira, 10, ao Tribunal da Comarca do Sal, que aplicou prisão preventiva a um dos indivíduos e apresentação periódica e interdição de saída ao segundo indivíduo.