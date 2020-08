Prisão preventiva para suspeito de tentativa de homicídio no Sal

O Tribunal da Comarca do Sal decretou prisão preventiva para um indivíduo do sexo masculino, suspeito da prática de dois crimes, sendo um de homicídio agravado, na sua forma tentada, em concurso real com um crime de armas, e outro de ofensa à integridade física simples.

Segundo uma nota da Polícia Judiciária (PJ), os crimes terão ocorrido em Maio e Junho do corrente ano, na sequência de uma contenda antiga e mal resolvida, entre o suspeito e a vítima, uma mulher de 44 anos de idade. O indivíduo, de 25 anos, foi detido, pela PJ, esta quarta-feira, 19, fora de flagrante delito, no bairro de Alto de Santa Cruz, na cidade de Espargos. A mesma fonte informa que o detido foi presente esta quinta-feira, 20, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado prisão preventiva.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.