Detidos quatro homens e duas mulheres por tráfico de drogas no Sal

A Polícia Judiciária (PJ) deteve no sábado, 19, em flagrante delito, seis indivíduos suspeitos da prática de um crime de tráfico de drogas de alto risco, na localidade de Tanquinho Norte, na cidade de Santa Maria, na ilha do Sal.

Em comunicado, a PJ explica que desses seis indivíduos, quatro são do sexo masculino e dois do sexo feminino, tem idades compreendidas entre os 19 e 37 anos.

A PJ realizou esta detenção, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), em cumprimento de um Mandado de Busca, onde apreendeu, ainda uma certa quantidade de cocaína e cannabis.

Conforme a PJ, os detidos foram presentes, no mesmo dia, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo sido aplicado Prisão Preventiva a dois deles; TIR, Apresentação Periódica e Interdição de Saída do Território Nacional a três, tendo o Ministério Público promovido o julgamento do sexto indivíduo em processo especial sumário.

Nesta operação, a PJ informa que contou com a colaboração da Polícia Nacional.