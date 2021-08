O Tribunal da Comarca do Sal decretou prisão preventivo para um homem suspeito de dois crimes de abuso sexual, com penetração, contra uma criança de 7 anos.

Segundo informou a Polícia Judiciária, o suspeito foi detido hoje, fora do flagrante delito no bairro de Alto Santa Cruz, em cunprimento de. Um mandado do Ministério Público.

Trata-se de um homem de 52 anos.

O detido foi presente, ainda esta quarta-feira, ao Tribunal da Comarca do Sal, que lhe aplicou Prisão Preventiva, como medida de coação pessoal.