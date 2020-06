Prisão preventiva para oito cabo-verdianos suspeitos de abuso sexual de menor

O Tribunal da Comarca de Santa Catarina de Santiago decretou prisão preventiva a oito indivíduos, suspeitos da prática de crimes de abuso sexual de menor, informou este sábado a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado de imprensa, a PJ informou que os homens, com idades compreendidas entre os 19 e 28 anos, foram detidos na terça-feira, numa operação conjunta com a Polícia Nacional.

Os homens são suspeitos de abusar sexualmente desde 2019 de uma menor de 13 anos no concelho de Santa Catarina, no interior da ilha de Santiago.

Dos detidos, seis são naturais do concelho de Santa Catarina, um do concelho de Santa Cruz e outro do concelho da Praia.

Os suspeitos foram apresentados ao tribunal, que decretou como medida de coacção a prisão preventiva, até ao julgamento.

A Polícia Judiciária informou ainda que um nono indivíduo, natural de Santa Catarina, encontra-se, igualmente, detido preventivamente, no âmbito deste processo.