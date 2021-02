Detido suspeito de agressão sexual a filha menor no Sal

Um indivíduo de 32 anos foi detido hoje, fora de flagrante delito, suspeito de agressão sexual, com penetração, à filha de 9 anos na ilha do Sal, de acordo com a Polícia Judiciária.

No comunicado, a PJ especifica que o indivíduo foi detido em Santa Maria, suspeito da prática de um crime de agressão sexual de criança, com penetração, na sua forma continuada, agravada. A vítima é a própria filha, hoje com 9 anos, a quem vinha agredindo sexualmente desde os 7 anos. A Polícia Judiciária informa ainda que ainda hoje foi detido, fora de flagrante delito, um indivíduo, de 45 anos, em Espargos, suspeito da prática reiterada de crimes de VBG, cometidos contra sua ex-companheira, a quem vinham agredindo de Outubro de 2018 a Janeiro do corrente ano. Os detidos serão presentes, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coacção pessoal.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.