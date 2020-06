​Prisão preventiva para suspeitos de agressão sexual de menor, VBG e tráfico no Sal e na Boa Vista

O Tribunal da Comarca da Boa Vista decretou prisão preventiva ao indivíduo do sexo masculino, detido sexta-feira, 29, suspeito da prática de crime de agressão sexual com penetração. O crime foi cometido contra duas crianças do sexo feminino, de 7 e 11 anos, anunciou hoje a PJ.

Em nota de imprensa, a Polícia Judiciária (PJ) refere que o homem, de 29 anos, natural de São Vicente, foi detido fora de flagrante delito, na localidade de Sal Rei. Na ilha do Sal, o tribunal local aplicou prisão preventiva a três homens detidos nos dias 29 e 30 deste mês, dois dos quais suspeitos da prática de uma multiplicidade de crimes de Violência Baseada no Género (VBG), na sua forma agravada, e um suspeito da prática de crime de tráfico de estupefacientes. “Os dois indivíduos, de 25 e 53 anos, detidos fora de flagrante delito, na sexta-feira, 29, nas localidades de Palmeira e Ribeira d’Osi – Espargos, alegadamente, vinham cometendo uma série de agressões contra suas ex-companheiras, entre Março de 2018 e maio de 2020”, lê-se no comunicado da PJ. O terceiro indivíduo, de 25 anos, foi detido no sábado, 30, em flagrante delito, na localidade de Hortelã de Cima – Espargos, na posse de uma certa porção de cocaína, na sequência do cumprimento de um mandado de busca e apreensão. O detido, com várias passagens pela polícia, estava ser investigado pelo Departamento de Investigação da Polícia Judiciária do Sal há mais de quatro meses. Presentes ao Tribunal da Comarca do Sal, os indivíduos ficaram a aguardar o julgamento em prisão preventiva.

