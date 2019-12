Tribunal do Sal decreta prisão preventiva para suspeito de vários crimes

O Tribunal do Sal decretou, hoje, prisão preventiva para um suspeito da prática de três crimes de roubo com violência sobre pessoas, um crime de homicídio agravado, na sua forma tentada e em co-autoria, um crime de VBG, um crime de dano e quatro crimes de detenção de armas, informou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ faz saber que o mesmo foi detido fora de flagrante delito na segunda-feira, 16, na localidade de Ribeira Funda-Espargos, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS),em cumprimento do Mandado do Ministério Público.

O homem de 29 anos é, segundo relata a PJ, suspeito da prática de "três crimes de roubo com violência sobre pessoas, um dos quais na sua forma tentada; um crime de homicídio agravado, na sua forma tentada e em co-autoria; um crime de VBG, na sua forma agravada; um crime de dano e quatro crimes de detenção de armas".

A mesma fonte informa que foram recuperados parte dos objectos roubados, entre os quais telemóveis e tablets, além de dinheiro, documentos pessoais e armas utilizadas para a prática dos crimes.

O detido foi presente hoje ao Tribunal que lhe aplicou Prisão Preventiva.