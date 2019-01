PJ detém 3 indivíduos por crimes de roubo e VBG

Polícia Judiciária deteve três homens, dois em São Vicente e outro no Sal. Os primeiros são suspeitos de crimes de roubo e o segundo de VBG. As detenções ocorreram entre segunda e quarta-feira.

No primeiro caso, os suspeitos, dois indivíduos do sexo masculino, de 23 e 25 anos, suspeitos da prática de crimes de roubo, foram detidos fora de flagrante delito.

Os indivíduos, naturais de São Vicente, “são suspeitos de pertencerem a um grupo maior de indivíduos responsáveis por, pelo menos, quatro crimes de roubo com uso de violência sobre coisas, cometidos em várias zonas da cidade do Mindelo”, lê-se numa nota publicada no site da PJ.

Segundo a mesma fonte, ”os detidos serão presentes, em tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coacção”.

No caso do Sal, o suspeito, de 32 anos, detido fora de flagrante delito é acusado de reiteradas vezes, ter agredido, verbal e fisicamente, a sua ex-companheira. Crimes cometidos entre Dezembro de 2017 e Novembro de 2018.

O detido foi presente, no mesmo dia, às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido aplicada prisão preventiva.