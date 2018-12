Detidas duas mulheres suspeitas de burla

Duas mulheres, de 28 e 60 anos, foram detidas esta segunda-feira, 17, em São Vicente, por suspeitas da prática de, pelo menos, doze crimes de burla qualificada.

De acordo com uma nota da Polícia Judiciária, as suspeitas, que vinham sendo investigadas desde Agosto de 2017, terão delineado e executado vários estratagemas que levaram os ofendidos a acreditarem que padeciam de “feitiços”, causando aos mesmos prejuízos patrimoniais que ultrapassam os dois milhões de escudos.

As detenções ocorreram fora de flagrante delito. As detidas serão apresentadas, esta terça-feira, 18, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coacção pessoal.