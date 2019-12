Prisão Preventiva para suspeita de tráfico de drogas

O Tribunal da Comarca da Praia aplicou como medida de coacção, prisão preventiva, ao indivíduo de sexo feminino, de 25 aos, que foi detido na sexta-feira passada, em flagrante delito, no Aeroporto Internacional Nelson Mandela.

A mulher, segundo uma nota da Polícia Judiciária, tinha na sua posse 755 gramas de cocaína, dissimulada na sua bagagem.

A detida foi presente, no sábado, 28, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado a prisão preventiva.

Também no sábado, a Polícia Judiciária, na sequência do cumprimento de um mandado de busca e apreensão a uma residência em Santa Maria, ilha do Sal, apreendeu "uma certa quantidade" de produtos estupefacientes, designadamente, cocaína, e outros objectos, o que resultou na detenção, em flagrante delito, de um indivíduo do sexo masculino, de 36 anos, suspeito da prática de um crime de tráfico de drogas.

Conforme a mesma fonte, o detido será presente, esta segunda-feira, ao Tribunal da Comarca do Sal, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coacção.

A Polícia Judiciária informa, ainda, que foi aplicada prisão preventiva ao indivíduo suspeito de uma série de crimes contra património e TIR, ao indivíduo suspeito de abuso sexual de menor e exibicionismo, ambos detidos na sexta-feira, 27, no Sal, pelo DICS.