​PJ detém suspeitos de balearem duas pessoas na Praia

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, entre os dias 16 e 18 deste mês, dois homens suspeitos de tentativa de homicídio na cidade da Praia. As vítimas foram baleadas dentro de uma viatura, anunciou hoje a PJ.

Em comunicado de imprensa emitido hoje, a força policial refere que os dois indivíduos, de 25 e 31 anos, residentes em Ponta d’água, são suspeitos da prática, em co-autoria, de um crime de homicídio agravado na sua forma tentada, contra duas pessoas, e um crime de armas.

De acordo com a mesma fonte, as vítimas são dois jovens, sendo uma do sexo feminino, de 17 anos, e um do sexo masculino, de 30 anos, “que terão sido baleados dentro da viatura pessoal da vítima do sexo masculino”. O crime ocorreu na noite do dia 15 de Junho.

A detenção, fora de flagrante delito, foi levada a cabo através da Secção de Crimes Contra Pessoas – Brigada de Prevenção de Homicídios –, em cumprimento de dois mandados do Ministério Público.

Segundo a Polícia Judiciária, um dos suspeitos, detido na terça-feira, 16, foi presente esta quinta-feira, 18, ao tribunal para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido, tendo ficado a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva. O segundo indivíduo, detido esta quinta-feira, foi presente hoje ao Tribunal da Comarca da Praia, mas ainda não foi divulgada a medida de coacção aplicada.