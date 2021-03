Prisão Preventiva para suspeito de homicídio na Praia

O Tribunal da Comarca da Praia aplicou prisão preventiva a um homem suspeito de homicídio na cidade da Praia.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na segunda-feira, 15, o último e principal suspeito de um crime de homicídio, ocorrido no passado dia 30 de Dezembro de 2020, na localidade de Jamaica, na cidade da Praia.

Em comunicado, a PJ informa que o detido é um indivíduo do sexo masculino, de 23 anos, também residente em Jamaica.

A detenção foi feita pela PJ, através da Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas (SICCP).

A PJ recorda que na sequência do referido crime, outros seis indivíduos, sendo quatro do sexo masculino e dois do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 21 e os 33 anos, residentes nas localidades de Jamaica, Lém Ferreira e Santa Rosa/Santaninha, na Várzea da Companhia, foram detidos, na passada sexta-feira, 12.

A mesma fonte avisa que o detido foi presente, esta terça-feira, 16, ao Tribunal da Comarca da Praia, que lhe aplicou prisão preventiva, como medida de coação pessoal.