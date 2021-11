Suspeito de homicídio em Achadinha fica em prisão preventiva

O Tribunal da Comarca da Praia aplicou prisão preventiva ao indivíduo suspeito da prática de um crime de homicídio, que ocorreu no passado dia 15 deste mês, no bairro de Achadinha Cima, na cidade de Praia.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) informa que deteve, fora de flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, de 27 anos, residente no bairro de Achadinha Pires, na cidade da Praia, suspeito da prática de um crime de homicídio.

Esse crime, segundo a PJ ocorreu no passado dia 15 deste mês, no bairro da Achadinha Cima, e que a vítima é um indivíduo do sexo feminino, de 69 anos.

Essa detenção foi feita pela PJ, através da segunda Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas (SICCP), em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

Segundo a mesma fonte, o detido foi presente, no tempo legal, ao Tribunal da Comarca da Praia, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medida de coacção pessoal, tendo-lhe sido aplicada prisão preventiva.

A PJ avisa que nas diligências de investigação deste crime contou com a colaboração da Polícia Nacional.