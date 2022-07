​Suspeito de crime de agressão sexual fica em prisão preventiva

Trata-se de um homem, de 22 anos de idade, residente na localidade de Picos, que foi acusado de crime de agressão sexual, com ameaça de arma de fogo.

A Polícia Judiciária (PJ) informou hoje que uma vítima de 17 anos de idade dirigiu-se à Unidade de Investigação Criminal de Assomada, para apresentar uma denúncia afirmando ser vítima de crime sexual, com ameaça de arma de fogo por parte do seu vizinho.

Em comunicado, a mesma fonte avançou que as diligências foram iniciadas e com a delegação de competência do Ministério Público, a Polícia Judiciária investigou os factos expostos neste caso.

Segundo a PJ, a UICA ao realizar as diligências, e apercebeu-se que o arguido tentava condicionar as investigações, por meio de intimidação de testemunhas, pelo que com vista a apreciação dos resultados de investigação ao Ministério Público, foi proposta a detenção no dia 25 de Julho, segunda-feira, fora de flagrante delito, contra o suspeito, acusado de um crime de agressão sexual.

A PJ avisou que o detido, foi presente em tempo legal às autoridades judiciárias competentes para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medida de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação - prisão preventiva.