​Homem acusado de abuso sexual de menor fica em prisão preventiva

Um homem de 30 anos, acusado de crime de abuso sexual de menor, foi colocado em prisão preventiva na ilha do Sal. A informação foi avançada hoje, pela Polícia Judiciária (PJ), num comunicado.

Segundo a PJ, esse indivíduo foi detido, fora de flagrante delito, na Vila da Palmeira, pela prática de um crime de abuso sexual de menor, na sua forma continuada e agravada.

A operação foi realizada pela PJ, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), no decurso do cumprimento de um mandado emitido pelo Ministério Público.

A mesma fonte informou que a vítima, que actualmente tem 13 anos, vinha sendo abusada sexualmente pelo detido desde os 8 anos de idade.

A PJ acrescenta que o detido foi apresentado na passada sexta-feira, 16, às autoridades judiciárias competentes, para o primeiro interrogatório judicial de arguido detido, tendo-lhe sido aplicado, como medidas de coacção pessoal a Prisão Preventiva.