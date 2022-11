​PJ detém homem suspeito de burla

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, fora de flagrante delito, um homem, no passado dia 7 deste mês, na ilha do Sal, por fortes suspeitas da prática de quatro crimes de Burla, dois de Burla Qualificada e nove de Emissão de Cheques sem cobertura.

Em comunicado, a PJ informa que esse indivíduo de 37 anos de idade, é natural da Freguesia de Nossa Senhora das Dores – ilha do Sal, com passagem pela ilha da Boa Vista.

Essa operação foi realizada, através do Departamento de Investigação Criminal da Boa Vista (DICBV), na sequência de diligências efectuadas no decurso do cumprimento de um mandado de detenção emitido pelo Ministério Público e executado pela PJ.

O detido, conforme a mesma fonte, foi apresentado em tempo legal às autoridades judiciárias competentes para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medida de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado – Prestação de Caução e Apresentação Periódica às autoridades.