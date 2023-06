Dois detidos por suspeitas de abuso sexual de menores no Sal

Vítimas tinham 12 e 14 anos. Detidos ficam a aguardar julgamento em prisão preventiva.

A Polícia Judiciária anunciou hoje a detenção de dois homens por serem suspeitos de abuso sexual de menores.

Segundo o comunicado da PJ os dois homens foram detidos nos dias 9 e 11 de Junho em cumprimento de dois mandados emitido pelo Ministério Público.

"No que se refere à detenção do dia 09 de Junho, o indivíduo em causa residia na localidade de Vila de Palmeiras e, cometia o crime de forma continuada contra uma menor de 14 anos de idade. Já em relação ao dia 11 de Junho, o suspeito que habitava na cidade de Santa Maria, foi detido pela mesma Polícia, pela prática de pelo menos, três (03) crimes de abuso sexual, com penetração contra menores de 12 e 14 anos de idade".