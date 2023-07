​PJ detém mulher suspeita de tráfico de drogas na ilha do Sal

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em flagrante delito, um indivíduo suspeito da prática de crime de tráfico de drogas de alto risco na ilha do Sal. Trata-se de uma mulher de 30 anos de idade, cabo-verdiana e residente em Santa Maria.

Segundo um comunicado da PJ, a detenção foi efectuada através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), no âmbito do cumprimento de um mandado de busca, revista e apreensão domiciliar, que ocorreu na última sexta-feira, dia 14 de Junho.

A PJ informa que na mesma busca foi encontrado e apreendido mais de duzentas (200) porções individuais de um produto branco, supostamente cocaína, alguma quantia em dinheiro e um telemóvel.

Apresentada ao Ministério Público no prazo legal, foi submetida ao primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada como medidas de coação, apresentação periódica às autoridades policiais, proibição de saída da ilha do Sal e interdição de saída do território nacional.