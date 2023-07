O Tribunal da Comarca de São Vicente decretou prisão preventiva para a mulher de 40 anos de idade, detida pela Polícia Judiciária (PJ), na posse de 12 kg e 480 gramas de um produto branco, supostamente cocaína.

Segundo um comunicado da PJ, a suspeita em causa foi detida no Aeroporto Internacional Cesária Évora, no passado dia 16 de Julho, em flagrante delito, num voo oriundo do Brasil.

A mulher de nacionalidade cabo-verdiana, foi detida na sequência das diligências de prevenção e combate ao tráfico de estupefacientes. Após a detenção, a suspeita foi apresentada às autoridades judiciais no prazo legal, e como medida de coação, foi aplicada a prisão preventiva.