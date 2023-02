PJ detém homem na posse de cocaína no Aeroporto Amílcar Cabral

​A Polícia Judiciária (PJ), deteve na sexta-feira, 03, no Aeroporto Amílcar Cabral, em flagrante delito, um indivíduo de 42 anos, na posse de “uma certa quantidade de cocaína” que ocultava no organismo, informou hoje a corporação, em comunicado.

Segundo a PJ, o indivíduo foi detido no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, na ilha do Sal, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal, quando desembarcava de um voo proveniente da Cidade da Praia, durante uma acção de fiscalização e combate ao tráfico de drogas, por via área, desencadeada por agentes no terreno.

"O indivíduo, que já se encontra em prisão preventiva, carregava quantidade suficiente para 150 doses individuais", lê-se no documento.

O detido foi apresentado no sábado, 04, às autoridades judiciárias para o primeiro interrogatório judicial e a aplicação de medidas de coacção pessoal, que ainda não foram divulgadas