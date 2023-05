​Três indivíduos detidos por tráfico de drogas de alto risco na ilha do Sal

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em comprimento de um Mandado de Busca, três indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 33 e 37 anos de idade, pela prática reiterada de crime de tráfico de drogas de alto risco, em co-autoria, na ilha do Sal.

De acordo com as informações avançadas pela PJ, hoje, a detenção ocorreu através do Departamento de Investigação Criminal do Sal, e apreendeu cocaína, cannabis e seus derivados (haxixe), suficientes para mais de duzentas doses individuais. Foram apreendidas também uma balança de precisão, palhinhas e sacolas de plástico, utilizados no consumo e confecção de estupefacientes, entre outros elementos probatórios. A PJ avançou ainda que presentes às autoridades judiciárias competentes para o efeito do primeiro interrogatório judicial, foi aplicada prisão preventiva para os três indivíduos como medida de coação pessoal.

