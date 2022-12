Suspeito de crime de abuso sexual de criança proibido de sair da ilha do Sal

As autoridades judiciais na ilha do Sal aplicaram a alegado abusador sexual de uma criança, como medida de coação, a apresentação periódica, proibição de contactar com a ofendida e proibição de saída da ilha.

A Polícia Judiciária (PJ) informou hoje, 13, que efectuou a detenção fora de flagrante delito, na passada sexta-feira, 09. O suspeito é um indivíduo do sexo masculino, de 20 anos, residente no bairro de Chã de Matias - cidade de Espargos. É suspeito da prática de um crime de abuso sexual de criança, na sua forma continuada e agravada.

Essa operação efetuada pela PJ, aconteceu através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), no decurso do cumprimento de um mandado emitido pelo Ministério Público.

A PJ indicou que o detido, foi apresentado no sábado, 10, às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial de arguido detido, tendo-lhe sido aplicado, cumulativamente, como medidas de coação pessoal – Apresentação Periódica, Proibição de Contactar com a ofendida e de Saída da ilha do Sal.