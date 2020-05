Suspeito de vários crimes detido na Praia

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta quarta-feira, 20, fora de flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, de 19 anos, residente em Tira Chapéu, Praia, suspeito de co-autoria de vários crimes.

Numa nota enviada a PJ explica que este indivíduo é suspeito da prática, em co-autoria, de um crime de homicídio tentado, dois crimes de roubo agravado, com uso de violência sobre pessoas, um crime de armas e um crime de ofensa simples à integridade física, ocorridos no passado dia 15 de Outubro de 2019, num estabelecimento comercial, na localidade da Terra Branca.

Esta detenção foi feita pela PJ, através da Secção de Investigação de Crimes Patrimoniais (SICP), Brigada de Combate ao Banditismo, em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

Segundo a PJ, o detido faz parte de um grupo de cinco indivíduos que, aquando do cometimento dos crimes, terá usado de uma arma de fogo para obrigar as vítimas a entregarem quantias da caixa registadora em dinheiro, telemóveis e uma mochila. Na posse dos objectos, os suspeitos ter-se-ão posto em fuga do local do crime.

O detido será presente, esta quinta-feira, 21, ao Tribunal da Comarca da Praia, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoa.

A mesma fonte informa que os outros quatro envolvidos na prática desses crimes já haviam sido detidos, em Dezembro de 2019 e Abril de 2020, tendo o Tribunal lhes aplicado como medidas de coacção Prisão Preventiva.