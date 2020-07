​PJ detém indivíduos por roubo em São Vicente e por tráfico de drogas no Sal

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta quarta-feira, em São Vicente, quatro indivíduos do sexo masculino suspeitos da prática de uma série de crimes de roubos com violência sobre pessoas e furto qualificado. Na ilha do Sal a força policial deteve uma mulher suspeita de tráfico de drogas de alto risco, anunciou hoje a PJ.

De acordo com um comunicado de imprensa emitida esta tarde pela PJ, em Mindelo, a detenção dos quatro homens, com idades compreendidas entre os 24 e os 35 anos, foi feita fora de flagrante delito, em cumprimento de um mandado do Ministério Público. A mesma fonte refere que os suspeitos, fazendo uso de armas brancas e, sob ameaças, apoderavam de objectos pessoais das vítimas, como telemóveis, dinheiro e objectos em ouro. “Os indivíduos que vinham sendo investigados desde do mês de Abril, actuavam com maior incidência nas localidades de Chã de Alecrim e arredores da Laginha”, lê-se. Os detidos, que possuem antecedentes criminais, alguns dos quais já tendo cumprido penas de prisão por crimes da mesma natureza, foram presentes, esta quinta-feira, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coacção pessoais. Na ilha do Sal, o tribunal da comarca local decretou prisão preventiva a uma mulher de 42 anos, suspeito da prática de um crime de tráfico de drogas de alto risco. A assessoria de imprensa da Polícia Judiciária aponta que a detenção foi levada a cabo, esta quarta-feira, na localidade de Chã de Matias – Espargos, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal. A detida, fora de flagrante delito, foi presente, esta quinta-feira, 09, ao Tribunal da Comarca do Sal, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguida detida e aplicação de medidas de coacção pessoal, tendo-lhe sido aplicada Prisão Preventiva.

