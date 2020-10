Prisão preventiva para suspeito de roubos e furtos em São Vicente

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta segunda-feira, 12, em São Vicente, um indivíduo do sexo masculino, de 25 anos, residente em Ribeira de Craquinha, suspeito da prática de crimes de roubo, cometidos na via pública e em residências, e furtos, ocorridos nas zonas de Espia, Fonte Inês, Monte, Laginha e Centro da Cidade, anunciou hoje a força policial.

Em comunicado, a PJ refere que a operação foi levada a cabo através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) – Brigada de Crimes Patrimoniais, em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

O detido, fora de flagrante delito, foi presente, no tempo legal, ao Tribunal da Comarca de São Vicente, que lhe aplicou prisão preventiva, como medida de coação.

De acordo com a mesma fonte, antes, na sexta-feira, 09, em cumprimento de mandados de buscas domiciliárias, nas localidades de Chã de Alecrim e Ribeira de Julião, a mesma brigada apreendeu vários objetos, entre os quais, equipamentos eletrónicos, eletrodomésticos, móveis, objetos pessoais, ferramentas, e dinheiro no valor de 6.744$00 (seis mil, setecentos e quarenta e quatro escudos), que se presume serem de proveniência ilícita.