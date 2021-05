​Prisão preventiva e apresentação periódica às autoridades para suspeitos de roubo em São Vicente

O Tribunal da Comarca de São Vicente aplicou prisão preventiva a um dos três indivíduos detidos entre os dias 13 e 15 de Maio, suspeitos da prática de roubo na via pública e em residências.

Os crimes foram cometidos nas zonas de Vila Nova, Lombo Tanque, Ribeirinha e Monte, anunciou hoje a PJ.

Em nota de imprensa, a Polícia Judiciária (PJ) refere que os indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 22 e os 37 anos, residentes nas localidades de Ribeirinha, Vila Nova e São Pedro, foram detidos através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), em cumprimento de mandados do Ministério Público.

Os detidos foram presentes, no tempo legal, ao Tribunal da Comarca de São Vicente, que aplicou prisão preventiva a um deles e apresentação periódica às autoridades aos restantes dois, como medidas de coação.