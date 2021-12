​Quatro detidos por roubo em São Vicente no espaço de uma semana

O Tribunal da Comarca de São Vicente aplicou prisão preventiva aos dois homens detidos no passado dia 2,suspeitos da prática de crimes de roubo. As detenções foram feitas em flagrante delito, na via pública, anunciou hoje a PJ.

De acordo com uma nota de imprensa emitida esta manhã pela Polícia Judiciária (PJ), os dois indivíduos, de 18 e 22 anos, praticaram os crimes de roubo nas localidades de Ribeira de Julião e Ribeira de Craquinha, nos dias 01 e 02 de Dezembro.

Os suspeitos foram detidos através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) – Brigada de Combate ao Banditismo. Presentes, na última sexta-feira, ao Tribunal da Comarca de São Vicente, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal, todos ficaram a aguardar os ulteriores tramites processuais em prisão preventiva.

É a quarta detenção por roubo em São Vicente, no espaço de uma semana. No dia 26 de Novembro, a PJ deteve, fora de flagrante delito, um homem de 22 anos suspeito da prática de crimes de roubo, na via pública, ocorridos em Monte Sossego. Quatro dias depois, a mesma força policial capturou outro indivíduo, do sexo masculino, de 27 anos, suspeito da prática de crimes de Roubo, na via pública, ocorridos também em Monte Sossego.