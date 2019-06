​Prisão preventiva para suspeito de crimes de roubo em São Vicente

O Tribunal da Comarca de São Vicente decretou ontem prisão preventiva ao homem detido quarta-feira, 5, na ilha do Sal, suspeito da prática, em co-autoria de, pelo menos, cinco crimes de roubo, alguns dos quais com violência sobre pessoas e outros com violência sobre coisas, em diversas localidades da ilha do Monte Cara.

Os crimes foram cometidos entre Agosto de 2018 e Abril de 2019. De acordo com uma nota de imprensa enviada às redacções, pela Polícia Judiciária, a detenção foi feita em cumprimento de um mandado do Ministério Público de São Vicente. A PJ diz que o indivíduo em causa é o último integrante de um grupo de quatro jovens que vinham cometendo uma série de crimes da mesma natureza, nos arredores da cidade do Mindelo. Outros três indivíduos foram detidos, entre os dias 15 e 17 de Maio, pela PJ, em São Vicente, tendo um deles ficado sob prisão preventiva e dois sob termo de identidade e residência (TIR) e apresentação periódica às autoridades. Na sequência dos roubos, realça a força policial, foram subtraídos das vítimas diversos objectos, entre os quais, mobiliários, electrodomésticos, utensílios de cozinha, bebidas, roupas, sapatos, telemóveis e valores em dinheiro, causando prejuízos de mais de trezentos mil escudos nas vítimas. Alguns dos objectos roubados já foram recuperados pela Polícia Judiciária.

