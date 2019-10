​Detido suspeito de roubar 2 mil contos no cofre do Khym Negoce na Praia

A Polícia Judiciária (PJ) deteve ontem, na cidade da Praia, um homem suspeito de roubar aproximadamente dois mil contos, no cofre do Centro Comercial Khym Negoce , em Fazenda, Praia.

Em comunicado emitido na tarde desta terça-feira, a força policial refere que o roubo aconteceu na madrugada de 16 de Junho, usando como ponto de acesso para entrar no estabelecimento, no qual era trabalhador, a parede do lado traseiro do prédio da IGAE.

A detenção, fora de flagrante delito, ocorreu em Lém Cachorro, em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

O detido será presente, hoje, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coacção pessoal.

Em São Vicente, a Polícia Judiciária deteve, segunda-feira, um homem de 30 anos, suspeito da prática de um crime de armas.

De acordo com uma nota emitida na tarde de ontem, pela assessoria de imprensa da PJ, a detenção em flagrante delito ocorreu na sequência do cumprimento de um mandado de busca e apreensão realizada na residência do suspeito.

Foi apreendida uma arma de fogo de fabrico artesanal denominada “boca bedjo”, carregada com uma munição, outras cinco munições do mesmo tipo, um revólver, uma pistola e um punhal em material aço pontiagudo.

O detido, residente em Vila Nova, foi presente, na tarde desta terça-feira, ao Tribunal da Comarca de São Vicente, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coacção pessoal.