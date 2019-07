Tentativa de homicídio dá prisão preventiva para mulher no Sal

Detenção ocorreu no passado dia 25 e foi anunciada hoje pela Polícia Judiciária. Em casa da suspeita foram encontrados estupefacientes.

Uma mulher de 25 anos foi detida na passada quinta-feira no Sal, pela Polícia Judiciária. Detida fora de flagrante delito a mulher é suspeita da autoria de um crime de homicídio agravado, na sua forma tentada, em concurso real com um crime de armas e um crime de tráfico de drogas de alto risco.

Segundo a PJ em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas, a mulher ter-se-á "desentendido com um individuo de 26 anos e, na sequência, realizado cerca de cinco disparos que atingiram as diferentes regiões do corpo da vítima" que dada a gravidade dos ferimentos foi socorrida no Hospital Regional do Sal e depois transportada para o Hospital Agostinho Neto, na Praia.

"Na sequência da busca domiciliária, foram encontrados e apreendidos cento e quarenta e cinco gramas (145 gr) de anfetamina, conhecida por MDMA ou Ecstasy, na residência da detida", lê-se ainda no comunicado emitido hoje pela Polícia Judiciária.

Ouvida em tribunal na sexta-feira, a suspeita vai ficar a aguardar julgamento em prisão preventiva.