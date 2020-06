​Prisão preventiva para suspeito do assalto à agência bancária em São Vicente

O Tribunal da Comarca de São Vicente decretou prisão preventiva ao suspeito de roubar mais de mil contos durante um assalto, à mão armada, a uma agência da Caixa Económica em São Vicente, anunciou hoje a Polícia Judiciária.

O homem foi detido esta quarta-feira no centro da cidade do Mindelo. O indivíduo, do sexo masculino, é suspeito de, no passado dia 27 de Maio, fazendo uso de uma arma de fogo, ter invadido a agência da Caixa Económica em Fonte Cónego, e de lá ter subtraído valores no montante de 1.077.000$00 (um milhão e setenta e sete mil escudos) e uma nota de 50 GBP (Libra). De acordo com a PJ, o suspeito pôs-se em fuga após efectuar dois disparos no estabelecimento, sem, entretanto, ter atingido nenhum dos presentes.

Durante as buscas realizadas ontem na casa do suspeito, a Polícia Judiciária anunciou a apreensão de 200 mil escudos em dinheiro, além de “vários objectos que se presume serem de proveniência ilícita”.

No comunicado emitido esta quarta-feira, a força policial confirmou que o homem é suspeito da prática de um crime de roubo, com uso de violência sobre pessoas, agravado, em concurso real com um crime de armas.

A PJ refere que o suspeito em causa tem diversas passagens pela polícia, além de já ter cumprido pena na cadeia da Ribeirinha, pela prática de vários crimes.