Homem invade agência bancária em São Vicente

Um homem invadiu na manhã de hoje as instalações da agência da Caixa Económica, em Fonte Cónego, arredores de Mindelo.

Vestido de cor de laranja, com máscara e mochila às costas, o indivíduo terá, alegadamente, retirado um saco do interior da instituição, não sendo claras as informações sobre o conteúdo desse saco.

Segundo fonte no local, o alegado assaltante, que chegou à dependência bancária pouco depois da abertura, terá feito dois disparos com arma de fogo, um no interior e outro à saída da agência, abandonado o local numa mota.

As autoridades policiais estão a investigar o caso.

Tanto a direcção da Caixa Económica, como a Polícia Nacional ainda não prestaram declarações sobre o ocorrido.