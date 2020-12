AJOC promove atelier de Jornalismo Digital a jovens jornalistas

A Associação dos Jornalistas de Cabo Verde (AJOC) promove, nos dias 4 e 5, na Praia, um atelier de formação sobre "Jornalismo e sindicalismo na era digital", destinado a jovens jornalistas. O atelier enquadra-se no programa da Federação Internacional de Jornalistas, UTU 2020.

Em declarações ao Expresso das Ilhas, o vice-presidente da associação, Geremias Furtado, informa que o atelier está a ser organizado pela AJOC e patrocinada pela Federação Internacional de Jornalistas, actualmente a “maior” federação de sindicatos de jornalistas.

“Serão dois dias bem intensos em que iremos abordar questões relacionadas à prática do jornalismo on-line, nomeadamente o uso das redes sociais no jornalismo, o jornalismo colaborativo, as fontes no ciberespaço, exemplo de reportagens multimédia, casos de sucessos de convergência jornalística, o ponto de situação de Cabo Verde, dentre outros”, avançou.

Para além das questões relacionadas à prática do jornalismo on-line, o atelier visa abordar a questão da mobilização de jovens através do Digital para o sindicalismo.

No primeiro dia, sexta-feira, a União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde - Central Sindical (UNTC-CS) irá falar sobre os desafios que os sindicatos enfrentam na organização dos jovens no sector digital. No mesmo dia, a AJOC vai falar da sua experiência, tendo como pano de fundo a necessidade de se recrutar jovens para a melhoria da sobrevivência dos sindicatos.

No sábado, o Sindicato Democrático dos Professores (SINDPROF) irá contar a sua experiência no espaço digital. Neste dia será também convidada a ex-presidente da AJOC, Carla Lima, que irá abordar o tema abuso sexual online, bullying e trolling, que “representam uma séria ameaça para mulheres jornalistas que trabalham on-line”, conforme Geremias Furtado.

“Muitas pessoas manifestaram interesse em participar da formação, mas tendo em conta a situação actual que estamos a viver por causa da pandemia da COVID-19, fomos obrigados a seleccionar apenas 20 participantes, os mais jovens”, refere.

De acordo com o vice-presidente da AJOC, estarão a participar jovens jornalistas, de diversos órgãos de comunicação, públicos e privados, oriundos das ilhas de Santiago, Santo Antão, São Vicente e Boa Vista.

A sessão de abertura, que acontece a partir das 8 horas do dia 04 de Dezembro, contará com a presença do director da FIJ – África, Louis Thomasi e também da Directora Geral da Comunicação Social, Ineida Cabral.