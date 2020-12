Associação Nasce e Renasce distribui 300 cabazes de natal em Portugal

A Associação Nasce e Renasce, que trabalha para uma maior integração dos cidadãos imigrantes dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) na sociedade portuguesa prepara uma distribuição de 300 cabazes de natal.

Segundo informações fornecidas à imprensa pela vice-presidente da Associação, Eunice Correia, os cabazes incluem brinquedos, material escolar e informático, bens essenciais, de higiene e de prevenção do COVID-19.

A Associação vai procurar ainda apoiar as famílias em algumas despesas, dependendo directamente do apoio de instituições e entidades parceiras.

“Com o início do ano lectivo, auxiliámos várias famílias com as matrículas, pedido de SASE, transferências de escola, pedido de vouchers e livros. Continuámos também a apoiar as famílias nas marcações de testes do Coronavírus, solicitados pelo Centro de Saúde da Buraca, acompanhando-as a fazer o teste, apoiando-as durante a quarentena com bens alimentares, pagamento de algumas contas e medicação”, refere.

De acordo com a mesma fonte, durante o período de confinamento, a Associação realizou e acompanhou um número elevado de marcações no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Segurança Social, Finanças, IEFP, INR e hospitais.

A distribuição dos cabazes faz parte de um conjunto de acções que a Associação Nasce e Renasce tem em curso para apoiar famílias carenciadas no contexto de pandemia.

“Verificámos que, desde Junho até ao momento, a situação tem piorado para muitas famílias e, por isso mesmo, a Nasce e Renasce sente que não tem capacidade para dar resposta a todos os casos no imediato”, avança.

De Junho até ao momento, Eunice Correia diz que a Nasce e Renasce conseguiu fazer protocolo cooperação e colaboração com a Embaixada de Cabo Verde e de São Tome e Príncipe.

A Associação tem contado ainda com vários apoios como a Associação Desportiva da Amadora, Campanha Anti-racista de Apoio Imediato de Lisboa, EDP, SIC Esperança e várias pessoas individuais.