ONU-Habitat lança fundo para criação de actividades geradoras de rendimento

Financiado pela União Europeia e implementado pela ONU-Habitat, em parceria com o Governo de Cabo Verde, através do MIOTH, os Fundos Geridos pela Comunidade (Community Managed Funds – CMF) está integrado na estratégia do Programa Participativo para a Melhoria dos Assentamentos Informais (PSUP)

A ONU-Habitat em Cabo Verde e a Associação Cabo-verdiana de Autopromoção da Mulher (Morabi) lançam, esta segunda-feira, na Cidade da Praia, Fundos Geridos pela Comunidade para apoiar as famílias na criação de actividades geradoras de rendimento. De acordo com um comunicado, citado pela Inforpress, o programa tem como objectivos a capacitação e integração da população na tomada de decisões e torná-la activa na implementação de projectos de melhoria das condições de vida nos seus bairros através de actividades geradoras de rendimentos. Em Cabo Verde, está a ser implementada em três comunidades: Água Funda (Praia), Iraque (Mindelo) e Povoação Velha (Boa Vista), com o apoio da MORABI e visa desenvolver e experimentar uma estratégia que depois poderá ser replicada noutros bairros do país. Os Fundos Geridos pela Comunidade poderão permitir às famílias do meio urbano, sobretudo as mais afectadas pela covid-19, recuperarem rendimento ou iniciarem actividades que lhes permitam ter um benefício financeiro, contribuindo assim para a redução do impacto da pandemia nas comunidades. No âmbito do projecto foi elaborado um guia prático de implementação que assegura a uniformização dos procedimentos e orienta os gestores e membros comunitários na implementação deste mecanismo.

