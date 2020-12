BCA aponta afirmações “infundadas e incorrectas” em anunciada greve dos trabalhadores

O Banco Comercial do Atlântico (BCA) reagiu hoje ao anúncio feito Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Financeiras de Cabo Verde (STIF) sobre uma eventual greve dos Trabalhadores do Banco Comercial do Atlântico (BCA), para este ano, alegando “afirmações infundadas e incorrectas”, que lesam a imagem da instituição .

“Não corresponde à verdade que a Assembleia Geral dos Accionistas, que decorreu no passado mês de Junho, tenha decidido o pagamento do Prémio de Produtividade dos Colaboradores, dado que este assunto não constava da Agenda”, lê-se num comunicado ao qual o Expresso das Ilhas teve acesso.

Ainda no mesmo documento o banco esclarece que a definição da remuneração variável para os Colaboradores do BCA “obedece a regras estabelecidas”, no âmbito do Grupo Financeiro em que a instituição bancária está integrada – Caixa Geral de Depósitos (Portugal) - e está condicionada pela conjuntura de pandemia em que se vive actualmente.

No passado dia 16, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Financeiras de Cabo Verde (STIF) anunciou que os trabalhadores do Banco Comercial do Atlântico (BCA) podem partir para uma greve, a nível nacional, “ainda este ano”.

O motivo seria “o não pagamento do prémio de produtividade” sobre os resultados de 2019, que foi aprovado pela assembleia-geral dos accionistas em meados deste ano.