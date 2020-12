Presidente da Câmara da Assomada baleado

Polícia Judiciária já está a investigar o caso.

Beto Alves, presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, foi operado no Hospital Agostinho Neto depois de ter sido alvo de primeiros cuidados no Hospital Regional de Santiago Norte.

Fonte próxima do autarca de Santa Catarina refere que Beto Alves "não parece estar em perigo". Beto Alves terá sido "atingido no pescoço", adiantou a mesma fonte.

Numa nota de imprensa a Câmara Municipal de Santa Catarina explica que Beto Alves foi encontrado baleado, ao início da madrugada, em sua casa em Assomada. Estão, ainda, por esclarecer as razões por trás do sucedido.

"De imediato, foi conduzido ao Hospital Regional de Santiago Norte, sendo sujeito aos primeiros procedimentos médicos e, seguidamente, evacuado para o Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia, onde está a ser submetido a intervenção cirurgia", aponta a nota de imprensa divulgada pela Câmara Municipal da Assomada.

Este é o segundo caso de um autarca a ser baleado. De recordar que, a 29 de Julho do ano passado, o então presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos, foi atingido a tiro quando saía de um ginásio no Palmarejo. O autarca foi atingido num braçoe foi, também ele, operado no Hospital Agostinho Neto.