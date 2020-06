Assomada acolhe comemorações do Dia Mundial do Ambiente

A cidade de Assomada acolhe as comemorações do Dia Mundial do Ambiente, que se assinala hoje, 5 de Junho. Haverá uma exposição colectiva de artesanato e animação musical a marcar a efeméride.

Esta comemoração será presidida pelo Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva. Para a celebração estão agendadas uma exposição colectiva de artesanato, organizada pelo Atelier Beto Diogo e que conta com o apoio do Ministério da Agricultura e Ambiente e da Câmara Municipal de Santa Catarina. O acto de abertura da exposição, que tem como tema “Arte, Saúde e Ambiente” terá a presença do presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, Beto Alves. Segundo uma nota enviada às redacções, a exposição prolonga-se até sábado, 06, no horário entre as 10h00 e as 17h00, com cumprimento de todos os procedimentos de segurança, decorrentes das normas de prevenção da COVID-19. Este evento conta com a participação dos artesãos Beto Diogo, João de Sousa, Mestre Gustavo Duarte e Oleiras de Fonte Lima. A animação musical estará a cargo de David Rocha, João de Sousa e Silvino Tavares.

