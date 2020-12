Óbito: Falecimento de José Alves Fernandes tocou profundamente os cabo-verdianos – PR

O Presidente da República considerou este sábado que o falecimento do edil José Alves Fernandes tocou profundamente os santa-catarinenses e os demais cabo-verdianos por simbolizar um perfil alinhado com os valores e princípios democráticos.

“O falecimento do presidente da Câmara de Santa Catarina, José Alves Fernandes, foi um acontecimento que tocou profundamente os santa-catarinenses e os demais cabo-verdianos que tomaram conhecimento das circunstâncias que ditaram esta tragédia”, escreveu Jorge Carlos Fonseca, numa nota enviada aos órgãos da comunicação social.

Para o mais Alto Magistrado da Nação, Beto Alves foi um político comprometido com o seu país e, especialmente, com o desenvolvimento do concelho que o viu nascer e crescer.

“A sua forma afável de lidar com as pessoas, a tranquilidade e a empatia com que se relacionava com os munícipes, ouvindo os seus anseios, as suas legítimas reivindicações, oferecendo sempre palavras de confiança direccionadas para soluções, e a visão do que queria para a sua Santa Catarina, projectam nele a imagem de um político competente e genuinamente congregador, de uma pessoa serena, respeitada e admirada”, notou.

Nesta hora de dor, o Presidente da República endereçou aos familiares, amigos, aos santa-catarinenses e a todos que tiveram a oportunidade de o conhecer e de com ele conviver, as mais sentidas condolências, “pela perda de um bom filho, de um político engajado e cidadão exemplar”.

O funeral de José Alves Fernandes está marcado para este domingo, na Cidade da Assomada. As cerimónias fúnebres têm início às 10:30, com missa de corpo presente na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, seguindo-se a cerimónia de homenagem na Praça Central, que contará com uma intervenção da actual presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, Jassira Monteiro.