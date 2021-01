Operação Fim do Ano: Polícia Nacional apreendeu três armas de fogo e fez várias detenções

A Polícia Nacional apreendeu na madrugada de hoje, durante uma rusga no bairro de Tira-Chapéu (Praia), três armas de fogo, uma operação da qual resultou um ferido por um “disparo acidental” de um elemento das Forças Armadas.

“O indivíduo ficou ferido num dos ombros na tentativa de tirar a arma ao militar, mas está fora de perigo”, avançou o comandante regional de Santiago Sul e Maio, acrescentando que o ferido encontra-se fora de perigo e sob custódia da polícia que o vai apresentar ao Ministério Público “para os devidos efeitos”.

Segundo o comandante regional de Santiago Sul e Maio, em declarações à Inforpress, a patrulha conjunta Polícia Nacional e Forças Armadas estava a passar pelo referido bairro e detectou uma “situação anormal” e ao aproximar-se para se inteirar sobre o que estava a passar “foi recebida com garrafas, pedras e tiros”.

“Durante a actuação da patrulha, um dos elementos das Forças Armadas foi atingido com uma pedrada num dos pés”, revelou o comandante Alcides Tavares, que adiantou que três dos elementos do grupo de Tira-Chapéu se encontram detidos.

Sobre a Operação Stop nas estradas, revelou que se registaram cinco acidentes, dos quais resultaram dois “feridos ligeiros” e danos materiais nas viaturas envolvidas.

Ao todo, disse, as autoridades fiscalizaram 379 veículos e 14 foram apreendidos, devido a algumas irregularidades detectadas.

De acordo com o balanço da PN, 18 pessoas foram detidas e os motivos variam entre a condução ilegal, sob o efeito do álcool, rixas na via pública e posse ilegal de armas de fogo e drogas.

Relativamente às coimas, foram aplicadas 14 totalizando um montante de 270 mil escudos.

Alcides Tavares revelou que durante a Operação Ano Novo foram abordadas 320 pessoas na via pública, sendo que 18 vão ser apresentadas ao Ministério Publico, e 40 foram levadas para as diferentes esquadras do Comando Regional para efeito de identificação e averiguação.