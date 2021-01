CV Tradeinvest assina memorando do projecto Vitória Bay

A Direção Geral do Património e da Contratação Pública e a Cabo Verde TradeInvest assinaram, em 18 de Dezembro, um Memorando de Entendimento referente ao projecto de investimento Victoria Bay. O acordo refere-se à construção de edifícios no âmbito do projecto privado Praia Negra Village apresentado pela consultora Reyes.

A informação é avançada pelo site da CV Tradeinvest. O memorando, segundo a mesma fonte, foi assinado pelo Director Geral do Património e da Contratação Pública, João Tomar, e pela Administradora executiva da CV Tradeinvest, Ana Maia. O acordo refere-se à construção de edifícios para o funcionamento de vários serviços, enquadrados no projecto privado Praia Negra Village apresentado pela consultora Reyes, localizado na cidade da Praia. O projecto contempla entre a construção de quatro hotéis, quatro residenciais, dois multiusos, um de negócios, um centro comercial, um centro interpretativo da Cidade de Praia, uma piscina infinita e duas outras piscinas, duas zonas desportivas, uma pequena marina, uma zona de apoio à náutica de recreio, várias zonas de restauração, lazer e diversão.

