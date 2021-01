Festa da bandeira de São Sebastião só com celebração de missa

A tradicional festa da bandeira de São Sebastião, comemorada em vários pontos da ilha do Fogo, foi assinalada hoje com a celebração de uma missa na igreja matriz de São Filipe.

A Casa das Bandeiras, cuja finalidade maior é resgatar todas as bandeiras da ilha, conjuntamente com o festeiro deste ano, dada a situação de pandemia e para evitar aglomeração de pessoas, decidiu apenas pela celebração da missa, mas em todas as localidades onde é celebrada a festa de São Sebastião não há registo de quaisquer actividades como nos anos anteriores.

Com relação às festividades da bandeira de São Filipe, o responsável da Casa das Bandeiras, Henrique Pires, disse que, devido à situação da pandemia, tudo aponta para o cancelamento das mesmas à semelhança do ano passado.

A organização e os festeiros têm agendado, para final de Fevereiro, uma reunião para a tomada de decisão, mas adianta que mesmo que a situação melhore, a decisão vai no sentido de cancelar as actividades para evitar aglomeração de pessoas porque, explicou, pode chegar uma pessoa infectada e disseminar o vírus.

Pires disse que, dada a situação, a Casa das Bandeiras não tem quaisquer actividades programadas e indicou que, desde o ano passado, esta instituição recebeu um conjunto de medicamentos e materiais de um grupo de médicos especializados em estomatologia que deviam chegar à ilha em meados de Julho/Agosto de 2020 para consultas o que não se concretizou.

Henrique Pires avançou ainda que os materiais e medicamentos estão nas instalações da Casa das Bandeiras e dada a situação crítica nos Estados Unidos da América e a situação a nível da ilha não há uma previsão para que os especialistas se desloquem a Cabo Verde.

A mesma fonte admitiu que parte dos medicamentos pode expirar o prazo de validade.