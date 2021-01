Primeiro-ministro anuncia atribuição de pensão mensal ao responsável das Tendas El-Shaddai

O primeiro-ministro anunciou hoje que o Governo decidiu atribuir uma pensão mensal de 75 mil escudos, com efeitos imediatos, ao responsável das Tendas El-Shaddai, Honório Fragata, em reconhecimento pela sua entrega à causa da recuperação de jovens.

Ulisses Correia e Silva fez este anúncio durante a visita que realizou hoje de manhã às Tendas El-Shaddai, acompanhado do ministro da Família e Inclusão Social, Fernando Elísio Freire, e do presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Carlos Silva.

A pensão, justificou, deve-se ao trabalho e à dedicação que aquele responsável tem estado a fazer em prol da recuperação dos jovens toxicodependentes.

“É uma recompensa merecida e vai-lhe permitir melhorar toda a sua actividade de entrega que tem estado a fazer em prol da juventude cabo-verdiana”, reforçou o chefe do Executivo.

“A sensação é de alegria pessoal, porque será um meio para ajudar a própria tenda, os internos com dificuldades, quer da parte da saúde e escolar, e outras despesas grandes como água e luz”, reagiu Honório Fragata ao anúncio do chefe do Governo.

Este activista social de 73 anos de idade e 25 anos à frente das Tendas El-Shaddai diz-se abençoado por receber esta doação do Governo, que, assegurou, vai servir para dar continuidade ao trabalho neste centro de recuperação e ainda para “colocar tudo em ordem” em relação à Segurança Social/Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).

Por tudo isso, Honório Fragata não tem dúvidas de que muita coisa vai melhorar na sua vida e na do próprio centro de recuperação.

Relativamente ao espaço, não obstante ter reconhecido o apoio do Governo nos últimos anos, sobretudo em tempo da covid-19, o responsável apontou a vedação do espaço, a construção de uma placa desportiva, equipamentos modernos para a padaria e novas tendas que servem de dormitórios como desafios e preocupações para cuja resolução gostaria de contar com a ajuda do Executivo.

Entretanto, disse acreditar que, tendo a padaria melhorada e com uma viatura, as Tendas El-Shaddai vão conseguir a sua auto-sustentação.

Por causa da pandemia, provocada pelo novo coronavírus, de momento encontram-se em recuperação 28 jovens.

A esse propósito, o primeiro-ministro lembrou que Governo tem estado a apoiar este centro e outros do País, através do Ministério da Saúde e do Ministério da Família e Inclusão Social, e comprometeu-se em continuar a dar todo o suporte e apoio a esta instituição que, conforme disse, “tem estado a fazer um grande trabalho em prol dos jovens”.

“Portanto, vamos trabalhar no sentido de identificar as novas necessidades de investimentos e comparticipações, e estaremos sempre abertos em apoiar esta boa iniciativa que vai ao encontro daquilo que tem sido o bom trabalho feito, que é salvar e recuperar vidas de jovens, dando-lhes segundas e terceiras oportunidades (…)”, assegurou Ulisses Correia e Silva.

Fundada a 14 de Junho de 1996, em Santa Cruz, pelo missionário angolano Honório Fragata e um grupo de evangelistas jocumeiros cabo-verdianos e brasileiros, as “Tendas El-Shaddai” já acolheram mais de 3.000 toxicodependentes em busca de recuperação e reinserção.