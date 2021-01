Simetec insiste na redução da idade da reforma dos marítimos

O Sindicato de Metalomecânica, Transportes, Comunicações e Turismo (Simetec) volta a insistir na redução da idade da reforma dos marítimos. O presidente do sindicato recorda que este é um processo que se arrasta desde 1994.

Em conferência de imprensa, realizada hoje, no Mindelo, Tomás Delgado de Aquino recordou que esta é uma reivindicação antiga da classe junto dos sucessivos governos. O sindicalista afirma que o actual executivo prometeu criar um grupo de trabalho para trabalhar a proposta, mas nada foi feito.

“Num encontro realizado no Mindelo, com o então Secretário de Estado da Economia Marítima, actual ministro da Economia Marítima, ficou o compromisso de se criar um grupo de trabalho, constituído por elementos indicados pelos Ministérios da Economia, da Justiça e do Trabalho e da Saúde e Segurança Social, com a finalidade de se trabalhar uma proposta concreta sobre a redução da idade de reforma dos marítimos, bem como outras questões que afectam esta classe. Acontece que até hoje a equipa não foi criada e, consequentemente, nada foi feito para ajudar estes profissionais”, afirma.

Tomás Delgado de Aquino fala em falta de vontade política.

“Vimos lutando junto dos governos para se reduzir a idade de reforma dos marítimos. Há pelo menos três deliberações do Conselho de Concertação Social, desde 1994, que deliberou a redução da idade de reforma da classe, de 65 para 60 anos. Até então, nada foi feito. Se o governo não der sinais nos próximos dias, vamos procurar outras formas de luta, isto já é insustentável”, explica.