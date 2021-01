Secretário de Estado reafirma necessidade de apostar no digital

O Secretário de Estado para a Inovação e Formação Profissional reafirmou hoje a necessidade de se apostar no digital, elencando as apostas do governo neste sector. Para Pedro Lopes é preciso focar nas soluções digitais, nomeadamente a criação de oportunidades para os jovens, para o empreendedorismo e para a formação digital.

Pedro Lopes falava à imprensa à margem do Fórum Desafios da Transformação Digital, Uma visão Multidisciplinar sobre o Impacto da Disrupção Tecnológica no sector Financeiro.

“Teremos no primeiro semestre deste ano a abertura do nosso parque tecnológico, teremos também o cabo ellalink que vai reforçar a conectividade Cabo Verde ao mundo e temos programas para os jovens através do Cabo Verde Digital. Para além dos esforços que temos feito na área da governação electrónica. Mesmo antes da pandemia estávamos a preparar o país para o futuro e estes são investimentos do Governo de Cabo Verde no digital e sabemos que este é o caminho. Apostar no digital, apostar também na criação de talento e na criação de oportunidades no sector privado e na modernização da máquina pública para o digital”, disse.

O Fórum, prosseguiu, visa precisamente procurar soluções para o digital. Como exemplo, citou que o governo tem vários programas voltadas para os jovens como o Webinar, NOSi Academy e o Bolsa Cabo Verde Digital.

“São oportunidades que temos para os jovens cabo-verdianos no domínio digital, utilizem o digital como uma ferramenta na área de agricultura, economia marítima, cultura. É importante que possamos reinventar o nosso modelo de negócio, principalmente em tempo de pandemia possamos utilizar o digital exactamente como uma ferramenta para irmos mais para frente e darmos o nosso contributo para o desenvolvimento do nosso país, das nossas comunidades e o nosso próprio desenvolvimento”, proferiu.

O governante referiu também na aposta no parque tecnológico, além da aposta no reforço da conectividade através do cabo ellalink. Todo um ecossistema que, segundo disse, vai criar oportunidades através do digital, criar negócio e criar emprego.

“Este é o momento, estamos numa altura de transformação digital, começamos a ver as nossas crianças a aprender a distância e começamos a ver as pessoas a trabalhar em casa e a distância, começamos nós todos a utilizar o digital, são vária as ferramentas que começamos a utilizar em Cabo Verde”, finalizou.