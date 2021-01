Ministro da Cultura e Indústrias Criativas diz que este ano não há Carnaval

O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, disse esta sexta-feira que este ano “não vai haver Carnaval” e que já existe um “consenso tácito” por parte dos organizadores.

“O Gabinete de Crise vai reunir-se e creio que não vai haver Carnaval”, assegurou o governante, acrescentando que haverá uma reunião com os principais dinamizadores desta manifestação cultural para lhes passar esta directiva do Governo.

O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas fez esta revelação à imprensa, à margem da reinauguração das instalações da Agência Cabo-verdiana de Notícias (Inforpress).

Segundo Abraão Vicente, este ano, “não há condições para a realização de carnavais” nem para a realização de eventos que impliquem ajuntamento de pessoas.

“O Carnaval é um evento popular e não faz sentido sequer que as entidades públicas promovam actividades virtuais no sentido de transmitir on-line”, avisou, remetendo para o Youtube ou arquivos aqueles que querem ver a festa do Rei Momo.

O governante defendeu que não faz sentido que, em período de pandemia, o Estado promova qualquer tipo de ajuntamento.

Prometeu, entretanto, um encontro que vai reunir, além do ministro da tutela e o da Administração Interna, também os principais ‘players’ do Carnaval para configurar um entendimento nessa matéria.